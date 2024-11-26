الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بتجمع صوارى في منطقة غرب كارفور بالإسكندرية

• الشربيني: حريصون على سرعة إنهاء المشروعات السكنية وتسليمها للحاجزين

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بمحافظة الإسكندرية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، فى مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

وأشار الشربيني إلى أن مشروع "صوارى" تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، ويضم 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

جدير بالذكر، أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبنى المستقبل.