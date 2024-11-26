حماس تعلق على الاتفاق المزمع بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار في لبنان

• حمدان: ندعم الاتفاق رغم تعهدات حزب الله بإنهاء قتاله مع إسرائيل بشرط توقف الحرب في غزة

علق القيادي البارز في حركة حماس بلبنان أسامة حمدان على الاتفاق المزمع بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية برعاية أمريكية – فرنسية لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال في لبنان قائلاً: "الحركة ستدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وأكد حمدان في تصريحات نقلها موقع سكاي نيوز : "سندعم الاتفاق رغم تعهدات حزب الله السابقة بإنهاء القتال في لبنان فقط إذا توقفت الحرب في غزة".

وقال عضو الجناح السياسي لحركة حماس: "أي إعلان عن وقف إطلاق النار مرحب به. حزب الله وقف إلى جانب شعبنا وقدم تضحيات كبيرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان من قادة حماس في غزة أو من حركة الجهاد الفلسطينية، بينما تستمر الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بشن هجمات مباغتة من الأنفاق والمباني المدمرة رغم العمليات الإسرائيلية.

كانت الهجمات التي بدأها حزب الله على اسرائيل بدأت كجبهة اسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة منذ أن شنت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي الحرب على القطاع في 8 أكتوبر من العام الماضي، وهو ما قابله تصعيد اسرائيلي بالحرب على حزب الله في لبنان حيث قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله ومعظم قادة الحزب الرئيسيين في موجة من الغارات الجوية، وتوغلت قواتها البرية في جنوب لبنان في أوائل أكتوبر.