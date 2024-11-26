تقارير: واشنطن وباريس ستعلنان التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

أفادت تقارير صحفية في لبنان، بأن واشنطن وباريس ستعلنان عند نحو الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، سيعلن التوصل لاتفاق، مساء اليوم، على أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، صباح غدا الأربعاء، بحسب وكالة معا الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، وذلك في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق لبنانية لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جيش الاحتلال، إنه قصف 13 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بينها مقر استخبارات ومقار قيادة ومستودعات