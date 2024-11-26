طارق مصطفى يراقب الأهلي خلال مباراته مع استاد أبيدجان

يراقب طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويأتي ذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف في الأهلي قبل المباراة المرتقبة بينهما الأحد المقبل، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الزمالك، قبل أن يتعادل سلبياً مع فاركو في الجولة الثانية، ثم خسر من بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.