رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى إريتريا في زيارة رسمية

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توجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة الإريترية أسمرا، اليوم الثلاثاء، فى زيارة رسمية.

وقال القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن رئيس المجلس سيجري مباحثات خلال الزيارة مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي عدد من الوزراء .

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.