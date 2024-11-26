بريطانيا: اعتقال مطلوب بتهم إرهابية هارب من أمريكا منذ 20 عاما

قال مسؤولون بريطانيون اليوم الثلاثاء إن شخصا يشتبه في أنه أرهابي مطلوب في الولايات المتحدة لتورطه في تفجيرين في منطقة سان فرانسيسكو، مثل أمام قاعة محكمة في لندن اليوم في أعقاب اعتقاله بعد 20 عاما من الهروب من القانون.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنه تم اعتقال دانييل أندرياس سان دييجو (46 عاما)، وهو أحد أهم الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، في ويلز أمس الاثنين.

وتم توجيه اتهام إلى سان دييجو في الولايات المتحدة بزرع قنبلتين انفجرتا بفارق ساعة تقريبا في 28 أغسطس 2003 في حرم شركة للتكنولوجيا الحيوية في مدينة إميريفيل بولاية كاليفورنيا. كما أنه متهم بتفجير قنبلة أخرى في شركة للمنتجات الغذائية في بليزانتون بولاية كاليفورنيا أيضا بعد شهر.

ولم تسفر التفجيرات عن إصابة أحد، إلا أن السلطات قالت إن القنبلة التي انفجرت في شركة التكنولوجيا الحيوية كان تستهدف إيذاء أول المستجيبين لانفجار القنبلة الأولى.