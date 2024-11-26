مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء فرع للجامعة في أبوظبي

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، عن الموافقة المبدئية لإنشاء فرع للجامعة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تبدأ الدراسة فيه مع العام الأكاديمي 2024/2025.

تفاصيل الفرع الجديد

يتضمن الفرع 10 برامج أكاديمية في مجالات الإنسانيات، الأعمال، وعلوم الحاسب.

سيشمل برامج مهنية وبرامج مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية.

القرار ينتظر موافقات وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات.

إنجازات الجامعة

هنأ الدكتور قنصوه قطاع التعليم والطلاب بفوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية للعام الأكاديمي 2023/2024 بعدد 10,480 نشاطًا. وأشاد بدور الأنشطة في صقل مهارات الطلاب وتنمية قيم الولاء والانتماء.

تكريمات المجلس

الدكتور عبد العزيز قنصوه: تم تكريمه بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة تقديرًا لإنجازاته المتميزة.

الدكتور محمد الفقي: عميد كلية الحقوق، تم تكريمه بمناسبة انتهاء فترة عمله.



قرارات جديدة

الموافقة على تأسيس شركة "جامعة الإسكندرية للتنمية والاستشارات والخدمات والتصنيع الزراعي".

توقيع مذكرة تفاهم مع منصة YouScribe لتعزيز المصادر الرقمية في العملية الأكاديمية.

إطلاق اسم الدكتور أحمد عثمان، مؤسس كلية الفنون الجميلة والفنان التشكيلي الراحل، على قاعة المعارض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة.

إنشاء برنامج الماجستير المهني في الفيزياء التطبيقية للطاقة المتجددة بنظام الساعات المعتمدة.

الموافقة على برنامج الدبلومة المهنية في التجميل والليزر بكلية الطب.