تعليمات خاصة من جوميز لدونجا في مران الزمالك

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منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لنبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح جوميز بعض الأدوار الفنية المطلوبة من اللاعب لتنفيذها، قبل انطلاق التدريب الختامي استعداداً لمواجهة بطل موزمبيق.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.