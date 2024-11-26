جيش الاحتلال: قوات من لواء جولاني تصل منطقة نهر الليطاني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر لواء جولاني وصلت إلى نهر الليطاني في لبنان، ووادي سلوقي بمنطقة النبطية؛ 3 كيلو متر من المطلّة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه "داهم في منطقة السلوقي، البنى التحتية للمقاومين في المنطقة"، مشيرا إلى العثور على "مئات الأسلحة، وعشرات البنى التحتية تحت الأرض، وعشرات منصات إطلاق الصواريخ الجاهزة"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وفي منطقة نهر الليطاني، ذكر البيان، أن "فرقة من لواء الإسكندروني تضم قوات احتياط من اللواء 769 وجولاني ووحدة شالداغ، نفذت مداهمة بعد توافر معلومات استخباراتية عن وجود العديد من البنى التحتية التي كانت مخبّأة على طول مسار نهر الليطاني، في التضاريس المعقّدة".

وأضاف جيش الاحتلال أن عناصره "هاجمت عددا من الأهداف، واشتبكوا وجها لوجه مع مقاومين وعثروا ودمروا العشرات من منصات الإطلاق، وآلاف الصواريخ والقذائف، ومخابئ الذخيرة المخبأة في سفح الجبل، بما في ذلك المدافع".