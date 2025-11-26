أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة دمياط، في بيان أذيع اليوم، برئاسة المستشار علي ميدان، عن الحصر العددي الخاص بمرشحي مجلس النواب 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية وكذلك أعمال الفرز باللجنة العامة.

وحسب البيان الذي أذيع داخل ملعب الساحة الشعبية بدمياط، أسفر الحصر العددي للدائرة الأولى عن فوز كل من فوزي مأمون الجوجري، مرشح حزب حماة الوطن، والنائب الحالي ضياء الدين داوود من الجولة الأولى، بعد حصولهما على النسبة المقررة للحسم من الجولة الأولى.

وقد حصل المرشح فوزي مأمون حسن الجوجري على 30,679 صوتًا، بينما حصل المرشح ضياء الدين عصام الدين محمد داوود على 28,292 صوتًا، وجاء هذا الفوز في الجولة الأولى، في الدائرة التي تضم بندر ومركز دمياط، ومدينة دمياط الجديدة، ورأس البر، وكفر البطيخ، ومدينة عزبة البرج.

وحسب البيان، فقد تمت عملية التصويت من خلال 137 مركزًا انتخابيًا و179 لجنة فرعية، جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال نحو 1,558,854 ناخبًا وناخبة، وشهد محيط اللجان الانتخابية انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة، إلى جانب الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق والمحاور المؤدية إلى المقار الانتخابية، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم في أجواء آمنة ومنظمة.