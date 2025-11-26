يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لبدء مراقبة حسابات جميع الجنود العاملين في الخدمة الإلزامية على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر منظومة ذكاء اصطناعي تهدف إلى منع تسريب معلومات حساسة يمكن أن تُستغل استخباراتيا.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية بدأت اتخاذ هذه الخطوة بعد توصلها إلى أن حركة حماس تمكنت، قبل أحداث 7 أكتوبر، من بناء شبكة معلوماتية واسعة استنادا إلى بيانات جمعتها لسنوات من منشورات جنود إسرائيليين على المنصات الرقمية، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

النظام الجديد، الذي يحمل اسم "مورفيوس"، سيقوم برصد وتحليل محتوى ما ينشره الجنود من نصوص وصور ومقاطع فيديو، وتحديد ما إذا كان يحتوي على معلومات عسكرية حساسة، مثل مواقع القواعد، طبيعة الأسلحة، والأنشطة العملياتية.

وفي حال اكتشاف مخالفة، يرسل النظام رسالة فورية للفاعل تطالبه بحذف المنشور، بينما تُحال الحالات الأكثر خطورة إلى ضباط أمن المعلومات الذين قد يتواصلون مباشرة مع الجندي عبر مكالمة هاتفية.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل النظام مطلع الشهر المقبل بعد استكمال الموافقات القانونية اللازمة. ووفق ما ذكرته الإذاعة، ستكون المتابعة مقتصرة على الحسابات العامة فقط، ولن تشمل الحسابات الخاصة، إذ يملك جنود الجيش نحو 170 ألف حساب علني على الشبكات الاجتماعية.

كما أكدت الإذاعة أن المنظومة لن تشمل جنود الاحتياط في الوقت الحالي، نظرا لكونهم يُعاملون كمواطنين، ما يفرض قيودا قانونية على مراقبتهم.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، خضع النظام لمرحلة تجريبية استهدفت 45 ألف جندي، وكشفت، بحسب مصادر عسكرية، آلاف المنشورات التي اعتُبرت مخالفة لقواعد أمن المعلومات، ما أدى إلى مطالبة أصحابها بحذفها.

وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تطبيق هذه التقنية يعد خطوة ضرورية لمنع تكرار ثغرات استخباراتية مشابهة لتلك التي سبقت أحداث 7 أكتوبر.