الاهلى المصرى يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل بقيمة 2 مليار جنيه لـ«أويلكس»

قام البنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل، وبنك أبو ظبى الأول بصفته المرتب الرئيسى الأولى وبنك الحساب، وبمشاركة خمسة بنوك وهى بنك القاهرة، البنك العربى، بنك قناة السويس، بنك البركة ــ مصر، بنك الإمارات دبى الوطنى بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس.

وتم توقيع عقد التمويل المشترك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتور شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحمد عباس العضو المنتدب لبنك أبوظبى الأول وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس واحمد إسماعيل مدير منطقة وفروع مصر للبنك العربى وحازم مصطفى رئيس قطاع تمويل الشركات لبنك البركة ــ مصر وعمرو عزب رئيس قطاع الائتمان بنك الامارات دبى الوطنى، وكذا فرق العمل المشاركة من كل الأطراف. من جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على اهمية الدور المحورى للجهاز المصرفى فى منظومة الاقتصاد القومى، حيث يعد شريك رئيسى للحكومة فى انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج التمويلية ليس فقط للمشروعات القومية وانما لكافة المشروعات الانتاجية فى مختلف القطاعات.

وأضافت أن تحالف البنك الأهلى المصرى وعدد من البنوك فى تمويل رأس المال العامل لمشروع استخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية ومنتجاتها يعكس حرص القطاع المصرفى على دعم الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة ويؤكد ثقتها فى الجدوى الاقتصادية الكبيرة للمشروع.

من جانبه قال هشام عكاشة أن الصفقة تعكس بشكل كبير ثقة مؤسسات التمويل المحلية فى الجدوى الاقتصادية لمثل تلك المشروعات خاصة التى تستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات، مشيرا إلى حرص البنك الأهلى المصرى على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، واشاد عكاشة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث يسفر هذا التعاون عن دعم حركة ونشاط الاستثمار وتعزيز قدرة وقوة الاقتصاد المصرى لإنشاء المزيد من الكيانات الصناعية الكبرى فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الأغذية الذى يعد أحد أهم المجالات الحيوية للمواطنين.

وأضاف عكاشة أن التمويل يأتى فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة وتوفير الاحتياجات التمويلية فى مختلف قطاعات الاقتصاد، مؤكدا ان المشروع يتماشى مع خطط الدولة الساعية لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد من خلال تضمنه شق لإنتاج الزيوت النباتية بما يعمل على تقليل معدلات الاستيراد من هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية والشق الآخر لإنتاج الكسب الذى يستخدم فى تصنيع الاعلاف الحيوانية وهو ما يساعد فى دعم الثروة الحيوانية فى مصر وخفض الضغط على العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجارى.

وأشار يحيى أبو الفتوح إلى اهتمام البنك الأهلى المصرى المتنامى بالمشروعات الكبرى المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى جميع المجالات، مضيفا أن البنك الأهلى ومجموعة البنوك المشاركة فى التمويل كان لها دور بارز فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بما عزز من قدرات تلك المشروعات ومكنها من تحقيق طفرة كبيرة فى الانتاج، حيث شارك البنك الأهلى خلال السنوات الخمس الأخيرة فى تحالفات مصرفية مع مجموعة من البنوك قامت بترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة لعدد كبير من المشروعات الصناعية والتى تأتى فى اطار ما يمنحه البنك لصفقات القروض المشتركة من عناية فائقة سعيا منه للمساهمة فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية، وسد الفجوات التجارية داخل السوق المصرية.

وأفاد شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة أن التمويل الذى تبلغ قيمته 2 مليار جنيه يهدف إلى زيادة تمويل رأس المال العامل للشركة للوصول لأعلى طاقة إنتاجية للمجمع الصناعى المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة المملوك لشركة أويلكس والتى تقدر ب 4200 طن / يوم، حيث تستهدف الشركة طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، وقد تم انشاء المصنع باعلى المستويات التكنولوجية فى التصنيع فى هذا المجال من خلال التحالف التكنولوجى بين شركتى (ديسمت البلجيكية وكراون الامريكية).

وأضاف الدكتور شريف زيادة رئيس مجلس إدارة شركة أويلكس بان الهدف الرئيسى من انشاء المشروع هو تعزيز التكامل الصناعى والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بأعلى مواصفات عالمية واقل تكلفة داخل السوق المصرية والعربية دعما للاقتصاد الوطنى حيث يستوعب المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع السعى لتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام والإكساب، كما ان التمويل الجديد يهدف إلى استكمال الهيكل التمويلى للمشروع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع.