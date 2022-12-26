اعتبرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة الأطباء البيطريين، تصريحات المعهد القومي للتغذية بشأن أرجل الدجاج، ودعوة المصريين لتناولها، بغير الموفقة من حيث التوقيت، في ظل الأزمة الحالية، منوهة بأهمية الالتفات لتوقيت التصريحات.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المواطنين وجدوا في هذه التصريحات رسالة خفية من الحكومة؛ بشأن عدم توافر الدواجن في الفترة المقبلة، والتوجه لاستخدام أرجل الدجاج بدلًا عنها.

وأشارت إلى تصريحات سابقة لها عن أهمية أرجل الدجاج، ولكنها لم تثر حنق المواطنين مثلما حدث؛ نظرًا لاختيارها التوقيت المناسب للتحدث عن فوائدها، قائلة: "من سنتين ظهرت صورة لكريستيانو رونالدو يأكل قطعة من اللحم ولكن تم تغييرها بالفوتوشوب ووضع أرجل دجاج بدلًا عنها، فوجدته توقيتا مناسبا لإبراز فوائدها للمواطنين".

أما عن تخوف المواطنين بشأن وجود بيض مخصب في الأسواق، أوضحت أن عدم علم البعض بماهية البيض المخصب سبب هذا التساؤل، قائلة إن "البيض المنتج من الدواجن التي يتم تربيتها بالمنزل، هو بيض مخصب"، موضحة: "ربة المنزل لا تفصل الديك عن الدجاج ولذلك البيض البلدي غالبا ما يكون بيض مخصب".

ودعا المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية المصريين لإعادة النظر في تناول "أرجل الفراخ" والتي تباع بأسعار رخيصة تتراوح بين 5 و10 جنيهات للكيلو في الأسواق، وبالتالي تُعرف شعبيا بأنها غذاء للفقراء، أو مصدر لإعداد الحساء (الشوربة).

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