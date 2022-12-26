محافظ شمال سيناء يتقدم جنازة إبراهيم الحمايدة أحد رواد التعليم بالشيخ زويد

شارك اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، في جنازة وعزاء إبراهيم الحمايدة أحد وجهاء مركز الشيخ زويد.

وتقدم المحافظ الجنازة بعد انطلاقها من مسجد الحمايدة بمدينة الشيخ زويد حتى مقابر المدينة، وسط عدد كبير من الأهالي، وشيوخ القبائل، ثم شارك في تأدية واجب العزاء في ديوان العائلة.

ويشار إلى أن الراحل إبراهيم الحمايدة أحد رواد منظومة التربية والتعليم في الشيخ زويد وقيادي سابق في التشكيلات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية.

وتوفي الراحل صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض في مستشفى بئر العبد النموذجي.