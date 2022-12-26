 محافظ شمال سيناء يتقدم جنازة إبراهيم الحمايدة أحد رواد التعليم بالشيخ زويد - بوابة الشروق
الإثنين 26 ديسمبر 2022 6:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

محافظ شمال سيناء يتقدم جنازة إبراهيم الحمايدة أحد رواد التعليم بالشيخ زويد

صورة أرشيفية<br/>
صورة أرشيفية
مصفى سنجر
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 6:49 م

شارك اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وسعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، في جنازة وعزاء إبراهيم الحمايدة أحد وجهاء مركز الشيخ زويد.

وتقدم المحافظ الجنازة بعد انطلاقها من مسجد الحمايدة بمدينة الشيخ زويد حتى مقابر المدينة، وسط عدد كبير من الأهالي، وشيوخ القبائل، ثم شارك في تأدية واجب العزاء في ديوان العائلة.

ويشار إلى أن الراحل إبراهيم الحمايدة أحد رواد منظومة التربية والتعليم في الشيخ زويد وقيادي سابق في التشكيلات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية.

وتوفي الراحل صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض في مستشفى بئر العبد النموذجي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك