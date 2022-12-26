قتلى وجرحى بين قوات قسد خلال هجوم داخل مدينة الرقة السورية

كشف مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الرقة مقتل 8 أشخاص على الأقل في مواجهات جرت اليوم الإثنين، بالمدينة.



وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مقتل 4 عناصر من قوات الاسايش (الأمن الداخلي) و3 من قوات قسد وأحد المهاجمين الذين استهدفوا مركزاً لقوات الاسايش في حي الدرعية غرب مدينة الرقة وإصابة تسعة آخرين من عناصر الاسايش وقسد".



من جانبه قال مصدر طبي في مدينة الرقة لـ (د.ب.أ): "وصل 5 جرحى وقتلى من قوات الاسايش وقسد إلى المشفى الوطني وسط حراسة مشددة".



وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في الرقة صباح اليوم، وفقا لمصادر للوكالة الألمانية، عندما شن 5 أشخاص هجوما على مركز لقوات الاسايش يعتقد أنه سجن لعناصر تنظيم الدولة "داعش" في حي الدرعية غربي المدينة.



وأرسلت قوات قسد والاسايش تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى الحي وأغلقت الرقة بشكل كامل بعد أنباء عن هروب عدد من العناصر التابعين للتنظيم خارج المدينة".



وأضافت المصادر، أنه "لا تزال منطقة الدرعية مغلقة ويتم سماع إطلاق نار متقطع".



وهذه أول مرة يتعرض فيها موقع لقوات الاسايش داخل الرقة لهجوم مسلح.



وأكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي على تويتر إن الهجوم على مقر الاسايش من قبل عناصر داعش "تزامن مع التهديدات التركية لاستهداف أمن واستقرار المنطقة"، مشددا على أنه "لا يجب التساهل مع هذه التحركات".



وأضاف عبدي أنهم "يتابعون تحركات الخلايا الإرهابية في الرقة".



وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الرقة منذ شهر أكتوبر عام 2017 بعد خروج عناصر داعش من المدينة أثر معارك عنيفة أدت إلى دمار أكثر من نصف المدينة.