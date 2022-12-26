قتل ستة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية بينهم 3 عناصر لقوات الأمن الداخلي "الأسايش"، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من تنظيم داعش.



جاء ذلك في هجوم مباغت نفذه التنظيم اليوم الاثنين، على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي في الرقة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: "نتابع عن كثب تحركات الخلايا الإرهابية لداعش في الرقة.. استهدفت خلاياه صباح اليوم (الاثنين) مباني أمنية وعسكرية في المدينة، ما أسفر عن مقتل 6 مقاتلين وجرح آخرين".



وأضاف: "المعلومات الواردة من الرقة تفيد بتحضيرات خطيرة من قبل خلايا داعش. علينا ألا نتساهل معها".



وأفاد المرصد بأن القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" أحبطت عملية هجوم نفذته خلايا تنظيم داعش، وذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بالقرب من المربع الأمني في حي الانتفاضة، والذي يضم مقرات لقوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الإرهاب وسجن استخبارات عسكرية، حيث يأوي نحو 200 عنصر من تنظيم داعش.



جاء ذلك، بعد هجوم مباغت نفذته خلايا التنظيم بالقرب من السجن العسكري، لتحرير عناصره.



وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 199 عملية نفذتها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع العام 2022، وبلغت حصيلة القتلى جراء العمليات 148.