يوفنتوس يعود لانتصاراته بالفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي

قاد المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا فريق يوفنتوس للفوز على أودينيزي 3 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وتعادل نيكولو زانيولو لأودينيزي في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول .

و أضاف فيديريكو جاتي الهدف الثاني ليوفينتوس بالدقيقة 67، ثم عزز التركي كينان يلديز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.

ورفع يوفنتوس، الذي أقال مؤخرا مدربه الكرواتي إيجور تيودور، رصيده إلى 15 نقطة بالمركز السادس ويحقق أول انتصار له منذ سبتمبر/أيلول الماضي في جميع المسابقات، بينما ظل رصيد أودينيزي 12 نقطة في المركز التاسع.