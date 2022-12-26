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مصر
محمد الحلبوسي لرؤساء تحرير الصحف المصرية: أدعو مصر والعراق لرفع شعار النفط مقابل المشروعات
الفتوى المعتادة.. دار الإفتاء: لا مانع شرعا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري عددا من الملفات
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على النائب مصطفى كامل
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ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 60 مليار دولار
رئيس الأرجنتين: سنمتثل لحكم المحكمة بإعادة أموال بوينس أيرس
روسيا: تصاعد التوترات بشأن ممر لاتشين يعرقل جهود السلام بين أرمينيا وأذربيجان
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مودريتش يقترب من البقاء مع ريال مدريد
تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد
ماذا قال فيريرا للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون؟
رأي
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ننشر خريطة حفلات رأس السنة 2023
أميرة سليم تشارك في افتتاح قصر نفرتيتي بمدينة ميتاتوت الافتراضية
أحمد العوضي ينشر صورة لشخصية جابر الكوماندا في مسلسله الجديد
نور اللبنانية في مغامرة جديدة مع محمد هنيدي خلال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل
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مواطن
الإسكان: طرح قطع أراض جديدة مميزة في 10 مدن للمصريين بالخارج
26 ديسمبر 2022.. نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: شعبة النقل الدولي: البنوك ترفض قبول الدفعات الدولارية من شركات الشحن بدون مبرر
محافظ القاهرة يجتمع بالغرفة التجارية لبحث استعدادات رمضان وضبط السوق
حوادث وقضايا
لمنع المنتحلين.. دعوى قضائية تطالب بتسجيل زي القساوسة والرهبان ومعاقبة مرتديه دون تصريح
إخماد حريق بمحل مشويات في منطقة العجمي بالإسكندرية
هارب من أحداث يناير.. كشف حقيقة فيديو شخص يتضرر من أفراد الشرطة بالمنوفية
الداخلية توضح حقيقة تضرر شخص من أحد رجال الشرطة في سوهاج
تليفزيون
عمرو محمود ياسين: دعم مست