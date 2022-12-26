 اليوم.. السيسي يفتتح مصنعى إنتاج الغازات الطبية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبورواش - بوابة الشروق
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اليوم.. السيسي يفتتح مصنعى إنتاج الغازات الطبية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بأبورواش

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 9:06 ص

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وتساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.


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