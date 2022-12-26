عودة الكهرباء للشيخ زويد بعد موجه أمطار غزيرة ضربت شمال سيناء

عادت إمدادات التيار الكهربائي وخدمات الإنترنت إلى مركزي الشيخ زويد ورفح، بعد انقطاع منذ صباح اليوم الإثنين؛ بسبب أعطال لحقت بخطوط النقل، نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة في محافظة شمال سيناء.

وأكد مصدر في شركة الكهرباء إصلاح الأعطال في الخطوط الناقلة والمحولات التي تأثرت بفعل الأمطار والرياح، إذ سادت أحوال جوية غير مستقرة تمثلت في سقوط أمطار رعدية غزيرة وتحرك الرياح في مناطق العريش الشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة والقسيمة وبئر العبد.

ودفعت شركة المياه بمعدات في الشوارع لإزالة مياه الأمطار، التي تكدست في الأحياء والمحاور المرورية، مما أثر على حركة المرور بالتعاون مع مجلس مدينة العريش.

وانخفضت حركة المواطنين بالأسواق في مدن العريش والشيخ زويد؛ بسبب الأمطار الغزيرة، كما حذرت مجالس المدن المواطنين من السير قرب أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية، حرصا على سلامة الجميع.