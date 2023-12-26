فتح: الاحتلال يعتزم الانتقال من عدوان بري شامل على غزة لاقتطاع جزء منها

قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبد الفتاح دولة، إن إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لا يريد أي تغيير في العملية العسكرية في غزة.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنّ جيش الاحتلال يعتزم الانتقال من عدوان بري شامل إلى اقتطاع جزء من غزة تحت مسمى مناطق عازلة.



وشدد على أن هذا التوجه الإسرائيلي يعتبر إعادة احتلال لقطاع غزة، محذرا من الاحتلال سيكثف عملياته أكثر مما هو الوضع عليه الآن.



ولفت متحدث فتح، إلى أن إيتمار بن غفير يستقي مواقفه من رجال دين على أرضية عدم السماح بقيام دولة فلسطينية.



وأوضح أنّ هذا المعسكر يعمل على تقديم مشروع لتقويض القضية الفلسطينية وتوسيع الضم وتهجير الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أنّ بن غفير له نداءات متواصلة بضرورة بالإجهاز على الشعب الفلسطيني سواء بمقاومته إلى غير مقاومته، وذلك بهدف تحقيق الهدف المعروف بـ«إسرائيل الكبرى».



ولفت إلى أنّ بن غفير من أشد الداعمين للعدوان على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والقدس وكل ما هو فلسطيني.