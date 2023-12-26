الشرطة الألمانية تصادر رقما قياسيا لكمية الكوكايين خلال عام 2023

أظهرت توقعات أولية صدرت اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الألمانية ومكتب التحقيقات الجمركية قاموا بمصادرة رقم قياسي لكمية من الكوكايين بلغت 35 طنا في عام 2023.

وقال متحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، إن كمية الكوكايين التي تمت مصادرتها في عام 2022 بلغت نحو 20 طنا.

وأضاف المتحدث، أن الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2021 بلغ 23 طنا.

وذكرت محطة "نورد دويتشر روندفونك" العامة الألمانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الكمية الإجمالية التي تم مصادرتها قد تصل إلى 40 طنا في عام 2023.

وأظهر آخر تقرير عن الوضع حول الجرائم المتعلقة بالمخدرات والصادر عن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، والذي نشر في أكتوبر الماضي، أنه منذ عام 2017، زادت كميات الكوكايين التي تم مصادرتها في ألمانيا بشكل ملحوظ.

وصادرت السلطات 5 أطنان فقط في عام 2018، ما يعني أنه من المرجح أن تكون الكمية التي تمت مصادرتها قد زادت بمقدار سبعة أضعاف خلال خمس سنوات.

وتصل غالبية الكوكايين إلى ألمانيا من أمريكا الجنوبية عبر موانئ الحاويات، وخاصة هامبورج وبريمرهافن.

وأعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورج مصادرة أكثر من 30 طنا من المخدرات في الموانئ الألمانية بحلول ديسمبر الجاري.