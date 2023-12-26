 رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس: خسرنا الحرب وصورة النصر هي الإطاحة بنتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس: خسرنا الحرب وصورة النصر هي الإطاحة بنتنياهو

بيت لحم - معا
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:26 م

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، وأن صورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أقوال حالوتس، نقلتها القناة 14 الإسرائيلية خلال حديثه في حيفا مع نشطاء الاحتجاج ضد الحكومة خلال الحرب، وقال فيها: "لن تكون هناك صورة نصر، 1300 قتيل، و240 مختطفاً، منهم من أعيدوا، و200 ألف لاجئ. وستكون صورة النصر عندما يتنحى نتنياهو".

وعلى خلفية التصفيق الحار من الجمهور، تابع حالوتس: "هذه هي صورة النصر، هذا ما نحتاجه لتوجيه الجمهور بأكمله وملايين آخرين في إسرائيل".

وحذر رئيس الأركان السابق من حرب داخلية قائلا: "سيكون صراعا صعبا، وإذا نجحنا، فقد تراق الدماء في الشوارع لأن كتائب بن غفير مسلحة بالفعل، لكننا لا نستطيع أن نستسلم بسبب هذه الحقائق".

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