عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا بشأن طائرات درون وانفجارات غرب ساحل اليمن



قالت هيئة "عمليات التجارة البحرية" في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرين بشأن رؤية طائرات بدون طيار (درون)، ووقوع انفجارات، بالقرب من إحدى السفن، على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة في اليمن، بحسب ما ورد في إشعار تم بثه على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن السفينة على اتصال بقوات التحالف، وبأنها أبلغت أنها وطاقمها بخير.

وتحقق السلطات حاليا بشأن التقرير.

جدير بالذكر أن هجمات الحوثيين على السفن كانت قد بدأت في 19 من نوفمبر الماضي، حيث تقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 من ديسمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.