البحرية المغربية تقدم المساعدة لـ 43 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء

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قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية اليوم الاثنين بعرض ساحل المحمدية على المحيط الأطلسي، المساعدة لما مجموعه 43 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت الوحدة المغربية أن من بين المهاجرين 17 امرأة و4 أطفال ورضيعين.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن بلاغا للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أوضح أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل نقلهم ، إلى ميناء الدار البيضاء وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.