عميد قصر العيني: تطوير منشآت وأجهزة مستشفى أبو الريش «المنيرة» وزيادة أسرتها لـ333 بـ200 مليون جنيه

• إنشاء وحدة رعاية مركزة متكاملة تضم 29 سريرا بزيادة 200% عن السابق.. و50 حضانة للمبتسرين

ترأس عميد طب القاهرة، الدكتور حسام صلاح، اجتماع مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، لشهر ديسمبر 2024، وتصدرت نسبة الإشغال 100% في بعض الأقسام مثل أقسام العظام وأقسام أمراض النساء والتوليد.

وخلال الاجتماع، عرض ملف متابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار وبلغ إجمالي عدد الحالات التى تم إجراؤها بمشروع القضاء على قوائم الانتظار منذ بداية المبادرة حتى ديسمبر 2024 عدد 49275 حالة، أما وضع قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى بالمستشفيات فبلغ عدد حالات فى الفترة من 1 ديسمبر 2024 حتى 19 ديسمبر 2024 2133 حالة بواقع 1636 حالة نفقة دولة و497 حالة تأمين صحى.

في سياق متصل، قال الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، إن مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة" شهدت المستشفى تطورات نوعية في بنيتها التحتية وخدماتها الطبية، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في مجال الرعاية الصحية المستدامة لطب الأطفال، حيث أن مستشفى الأطفال الجامعي تختص بتقديم خدمات طبية متكاملة للأطفال تخدم فى حدود 595 ألف مريض سنويا ويتم بها أكثر من ۱۱۷۰۰ جلسة غسيل كلى دموي سنويا ٤۰۰۰ عملية جراحية، ۲٥۰۰ عملية منظار، ۲٤ عملية زرع كلى و۱۲ عملية زرع نخاع سنوياً.

وأضاف، صلاح، خلال تصريحات صحفية، على هامش مجلس المستشفيات أمس، أن مستشفى الأطفال أبو الريش المنيرة تضم ۲٦٥ سرير حاليا والمستهدف أن تصل إلى ۳۳۳ سرير مع نهاية مشروعات التطوير، وتضم ٦ رعايات مركزة، ٥۲ حضانة، ٦ غرف عمليات، ۱٤ عيادة خارجية بالإضافة إلى الاستقبال والطوارئ وخدمات اليوم الواحد.

وأشار إلى أنها تضم المستشفى أيضاً ۷ وحدات تخصصية لأمراض وزرع الكلي، وأمراض الدم وزرع النخاع، والغدد الصماء والسكر، والكبد، والأعصاب، والجهاز الهضمي والمناظير، الجراحة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات مثل الأشعة المقطعية لقياس هشاشة العظام والموجات الصوتية ورسم المخ و الأعصاب والعضلات والتحاليل الطبية، حيث تم تطوير أربع رعايات بسعة سريرية ١٢٣ سرير.

وذكر أن تجديد وتطوير العديد من منشآت المستشفى والأجهزة تقدر التكلفة الإجمالية لها ٢٠٠مليون جنيه.

وأكد على رفع كفاءة الأجهزة الطبية، تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة التشخيصية، مما ساهم في تحسين دقة التشخيص والعلاج، توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لتشمل تخصصات جديدة، مثل زرع الكلى وزرع النخاع، مما جعل المستشفى وجهة للأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة ومعقدة.

وتابع: الرعاية المركزة بالدور السابع، تم إنشاء وحدة رعاية مركزة متكاملة تضم 29 سريراً، بزيادة قدرها 200% عن العدد السابق، والوحدة مزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وتستقبل أكثر من 1000 طفل سنوياً، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، إذ تقدم هذه الوحدة خدمات طبية فائقة للأطفال الذين يعانون من حالات حرجة تتطلب تدخلات طبية دقيقة وسريعة، مما يعزز فرص إنقاذهم ويخفف الضغط عن وحدات الرعاية الأخرى، أما الوحدة العامة والرعاية المتوسطة بالدور السادس تضم 30 سريراً للرعاية العامة و6 أسرّة للرعاية المتوسطة، وتم رفع كفائتها بتكلفة 8 ملايين جنيه،حيث تمكن هذا التطوير من استيعاب عدد أكبر من المرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، مع توفير بيئة علاجية آمنة.

ونوه إلى تطوير الوحدة العامة ووحدة الأعصاب بالدور الخامس وتشمل 29 سريراً، بالإضافة إلى وحدة الأعصاب المتخصصة التي تضم 6 أسرّة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، وإحلال وتجديد الوحدة بالكامل بتكلفة 30 مليون جنيه، ويقدم هذا القسم خدمات علاجية متخصصة للأطفال الذين يعانون من أمراض الجهاز العصبي المعقدة، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع التي تضم الوحدة 24 سريراً للإقامة، وغرف عزل، و4 كبسولات مخصصة لزرع النخاع، بتكلفة تطوير بلغت 40 مليون جنيه.

ولفت إلى رفع كفاءة وحدة المبتسرين، تحتوي الوحدة على 50 حضانة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، لتصبح واحدة من أفضل وحدات المبتسرين في مصر، وتعتبر وحدة المبتسرين حجر الزاوية في رعاية الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من مشاكل صحية مثل نقص الوزن وصعوبات التنفس واضطرابات بالوظائف و العلامات الحيوية، توفر هذه الوحدة رعاية متكاملة لهؤلاء الأطفال، مما يقلل من معدلات الوفيات بين حديثي الولادة، خاصة في الأسر غير القادرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، فضلًا عن تطوير غرف العمليات والعناية الجراحية شمل المشروع تجديد 6 غرف عمليات وتجهيز رعاية جراحية متخصصة لزرع الكلى، بتكلفة 15 مليون جنيه. الوحدة تجري حوالي 300 عملية شهرياً و 20 عملية زرع كلى سنوياً، مما يعزز هذا التطوير من قدرة المستشفى على إجراء عمليات جراحية دقيقة ومعقدة وفقاً لأعلى المعايير الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الأنواري مدير مستشفي الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة" رؤية المستشفى تتبلور في أن تكون رائدة ومركزًا عالميًا للتميز في مجال صحة الأطفال، حيث تتلاقى أحدث الاكتشافات الطبية مع الرعاية الإنسانية الشاملة