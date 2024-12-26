قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن روسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة، وإنها تأمل «ألا تكرر سوريا مصير ليبيا»، بعد تغيير السلطة الحاكمة في البلاد، مشدداً على أنه لا يمكن السماح لسوريا بـ«التفتت إلى أجزاء»، رغم أن «البعض يريد ذلك حقاً».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، رداً على سؤال لقناة «الشرق» للأخبار، أنه ينبغي أن تشارك جميع المجموعات السياسية والإثنية، والدينية في الانتخابات في سوريا، معرباً عن استعداد روسيا للمساهمة في دعم العملية السياسية.

وقال لافروف إنه «يجب منع تقسيم سوريا إلى دويلات»، مؤكدًا أنه «يجب على إسرائيل عدم ضمان أمنها على حساب الآخرين».

وأكد أن روسيا «مهتمة بالحوار مع السلطات السورية الجديدة»، ليس فقط بشأن أمن الدبلوماسيين الروس ولكن أيضاً بشأن القضايا الإقليمية وقضايا أخرى.

وقال إن روسيا تبحث مع السلطات السورية الجديدة قضايا ضمان سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن «سفارة موسكو في دمشق تعمل بشكل طبيعي، وتتواصل مع السلطات الحالية هناك».

وأعرب لافروف عن تفهم موسكو لـ«مخاوف تركيا الأمنية على الحدود السورية»، قائلاً إنه يجب ضمان أمن تركيا مع الحفاظ على سيادة سوريا.

وقال إن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وصف العلاقات مع روسيا بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، مضيفاً أن موسكو تتفق معه في ذلك.

والاثنين الماضي، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، إن روسيا على تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري.