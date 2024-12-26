حكومة إستونيا تعقد اجتماعا استثنائيا عقب تعطل كابل كهرباء في بحر البلطيق

قالت رئيسة الوزراء الإستونية، إن الحكومة ستعقد اجتماعا استثنائيا، اليوم الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه المحققون لتحديد ملابسات العطل الذي أصاب كابل كهرباء في بحر البلطيق ينقل الكهرباء من فنلندا.

وكان العطل أصاب الكابل "إيست لينك-2"، بعد ظهر أمس الأربعاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصيب به المسؤولون بحالة من التوتر بشأن أعطال الكابلات البحرية، في أعقاب الضرر الذي كان أصاب كابلين للبيانات في نوفمبر الماضي، وأيضا خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، ووصف كلاهما بالأعمال التخريبية.

وقالت رئيسة الوزراء كريستين ميشال، عبر منصة "إكس"، إنه "على الرغم من العطلات، عمل العديد من الأشخاص في إستونيا وفنلندا خلال اليومين الماضيين للوقوف على أسباب المشكلة وراء انقطاع كابل إيست لينك-2"، مضيفة: "ستعقد حكومتي اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم. نحن على اتصال وثيق بزملائنا في دول الشمال والبلطيق".