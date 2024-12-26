رئيس مركز قوص بقنا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات الهندسية

استهل المهندس حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، اليوم الخميس، أول يوم عمله، بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي وعددًا من أقسام الإدارة الهندسية، بهدف متابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في الملفات المختلفة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي، حيث التقى بعدد من المواطنين وشرح لهم الإجراءات القانونية والدورة المستندية للمعاملات.

ووجه الزمقان، العاملين بالمركز، باستقبال المواطنين بشكل لائق وتبسيط إجراءات تلقي الطلبات لتحقيق الصالح العام، مشددا على أن المركز التكنولوجي سيخضع لمتابعة دورية لضمان رفع كفاءة العمل ومعالجة أوجه القصور.

كما واصل الزمقان جولته بتفقد أقسام تراخيص المحال التجارية، ومنظومات التقنين، والمتغيرات، والتصالح، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنجاز هذه الملفات التي تمثل أهمية كبرى للدولة، لما لها من دور في تنظيم العمران وضبط منظومة البناء بالمحافظة.

كما شدد على تيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، وضرورة متابعة سير العمل في الإدارات المختلفة بشكل دوري لضمان تحقيق التقدم في الملفات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.