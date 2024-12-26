الأمم المتحدة: فريق تفاوضي كان بمطار صنعاء عند الغارة الإسرائيلية

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الغارة الإسرائيلية على مطار صنعاء وقعت أثناء وجود فريق تفاوضي أممي ضم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن الفريق الأممي كان قد أنهى مهمته بصنعاء للتفاوض على إطلاق سراح المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن مهاجمة أهداف تابعة لـ"نظام الحوثيين الإرهابي في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال إن "الهجوم جاء تنفيذا للخطط التي أقرها رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء"، مؤكدا: "لن نتردد في التصرف بقوة وضرب أي شخص يشكل تهديدا لمواطني دولة إسرائيل مهما كانت المسافة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارات دوت في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن.

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم الآن في اليمن حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين.