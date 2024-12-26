منظمة التعاون الإسلامي: اقتحام وزير إسرائيلي باحات الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخمس، أن اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك "استفزاز لمشاعر المسلمين جميعًا".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الخميس، بشدة اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها".

ودعت المنظمة: "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة".