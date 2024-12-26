بنجلاديش: العثور على جثتي سائحين بعد 42 ساعة من اختفائهما في أحد الأنهار

جرى اليوم الخميس، العثور على جثتي سائحين مفقودين، بعد 42 ساعة من اختفائهما في نهر كارنافولي بالقرب من معبد سيتاجات في منطقة رانجاماتي بجنوب شرق بنجلاديش.

وأفادت صحيفة "دكا تريبيون"، بأن الضحايا طالب "16 عاما" في الصف التاسع بمدرسة ريل واي العامة، وابن عمه.

ونقلت الصحيفة عن إم دي ساروار، العضو في حزب "أوتار براديش"، القول إنه تم العثور على الجثتين عائمتين في النهر عند حوالي الساعة 0730 من صباح اليوم الخميس.

وقال مزارع محلي، إن الجثتين ظهرتا في نفس المنطقة التي اختفى فيها السائحان أثناء استحمامهما عند الساعة 0130 بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء.