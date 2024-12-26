وزيرة الخارجية الألمانية تقترح تعليق عملية انضمام جورجيا للاتحاد الأوروبي

اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إجراء محادثات بشأن تعليق رسمي لعملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب اتهام التكتل الأوروبي للحكومة الجورجية بسلوك نهج مناهض لأوروبا، وممارسة العنف ضد متظاهرين مؤيدين لأوروبا.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها إن حزب "الحلم الجورجي، علّق عمداً عملية الانضمام من خلال تحوله المناهض لأوروبا، مما أدى فعليًا إلى تجميدها".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "في الاتحاد الأوروبي، ينبغي علينا الآن أن نناقش القيام بتعليق رسمي لعملية الانضمام الجورجية بسبب السياسات المتزايدة في الاستبداد التي يتبعها حزب /الحلم الجورجي/".

وأكدت بيربوك أن منح جورجيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023 كان "مقرونا بوعود واضحة بالإصلاح"، وأضافت الوزيرة الألمانية: "لكن بدلاً من تحقيق تقدم، فإننا نشهد انتكاسات مثيرة للقلق".

وأوضحت بيربوك أن ابتعاد حزب "الحلم الجورجي" عن الاتحاد الأوروبي يُعرّض شراكة جورجيا الطويلة الأمد مع ألمانيا للخطر بشكل كبير، مشيرة إلى أن وزارتها قامت نتيجة لذلك، بتخفيض مستوى التعاون مع السلطات الجورجية وأوقفت مشاريع دعم بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو.

وفي الوقت ذاته، تجري ألمانيا مشاورات مع شركائها في الاتحاد الأوروبي حول مزيد من الإجراءات التي تتراوح، بحسب بيربوك، "من إلغاء الإعفاء من تأشيرة الدخول للمسؤولين الجورجيين إلى فرض عقوبات محددة الهدف".

ومنذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، يخرج أشخاص في جورجيا إلى الشوارع احتجاجًا على خلفية مزاعم منها ما يتعلق بحدوث مخالفات محتملة في الانتخابات، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن نيتها تجميد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. ويُعتقد أن الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي له علاقة بتأثير روسيا.

وشهدت التظاهرات في الآونة الأخيرة أعمال شغب متكررة أسفرت عن إصابات واعتقال مئات الأشخاص، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف والتعذيب.