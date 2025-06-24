نواف سلام: لا استقرار في لبنان دون انسحاب إسرائيلي كامل

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قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، إنه لا استقرار في المنطقة دون انسحاب كامل لإسرائيل من أراضي بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وصباح الثلاثاء، وصل سلام الدوحة رفقة وفد حكومي في زيارة غير محددة المدة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين لتعزيز التعاون.

وقال سلام إنه "جرى الاتفاق مع المسؤولين القطريين على الوصول إلى تفاهم تنفيذي لدعم لبنان بمجال الطاقة" دون مزيد من التفاصيل.

وجدد شكر لبنان "لكل الدعم الذي حظي به من قطر".

ولفت إلى أن حكومته "تعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها".

واستدرك: "لكن لا استقرار دون انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي التي لا تزال تحتلها خصوصا النقاط الخمسة جنوب البلاد".

وأكد سلام أن بلاده "تدعم قطر ضد العدوان (الهجوم الصاروخي الإيراني) الذي استهدف أراضيها" مساء الاثنين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء القطري: "ندين انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان ونطالب مجلس الأمن بالعمل على وقفها".

ودعا المجتمع الدولي "للوقوف بوجه إسرائيل وإيقاف عدوانها على غزة"، وأضاف: "نتمنى ألا تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران لمواصلة حربها في غزة".