إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات رئيسية في نيويورك مع اقتراب عاصفة شتوية

تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في نيويورك مع اقتراب عاصفة شتوية من المدينة والمناطق المجاورة.

وطبقا لخدمة تتبع شركات الطيران (فلايت أوير)، فقد تم إلغاء 400 رحلة دولية ومحلية على الأقل وتأجيل العديد من الرحلات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

كان مطار لاجوارديا وجون إف.كينيدي في نيويورك، بالإضافة إلى مطار نيوارك القريب، من بين أكثر المطارات تضررا.

وقال ريتشارد بان، وهو خبير أرصاد جوية في مركز التنبؤات الجوية الأمريكي في وقت متأخر أمس الخميس إنه من المتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج بكثافة في مدينة نيويورك وعبر لونج آيلاند، اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة، وحتى غد السبت، حيث يصل تراكم الثلوج إلى 8 بوصات(20 سنتيمترا) قبل أن تهدأ العاصفة.

وأصدرت مدينة نيويورك تحذيرا من السفر طوال فترة العاصفة، حيث تحد درجات الحرارة المنخفضة من ذوبان الثلوج، مما يزيد من خطر انزلاق الطرق وخطرها.