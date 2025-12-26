رسائل طبية حاسمة في ختام ورشة أورام الجهاز الهضمي بالمؤتمر الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية

اختتمت فعاليات ورشة العمل الطبية المتخصصة حول الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي، والتي نظمها المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة ضمن البرنامج العلمي للمؤتمر السنوي الحادي عشر، في إطار حرصه على دعم الوعي الطبي وتعزيز مفاهيم الوقاية والتشخيص المبكر.

وأعلنت د. ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، أن الورشة جاءت تحت عنوان «كشف أورام الجهاز الهضمي: علامات مبكرة لا يجب تجاهلها»، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الرئيسي تحت شعار «تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة: من البحث العلمي إلى التطبيق اليومي».

وشهدت الورشة طرحًا علميًا موسعًا حول أحدث المفاهيم الخاصة بتشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي، حيث تناولت المناقشات العلامات والأعراض المبكرة للأورام الخبيثة، وأهمية عدم تجاهلها، إلى جانب التأكيد على الدور الحيوي لبرامج الكشف المبكر والفحص الدوري، خاصة لسرطان القولون والمستقيم.

كما تم استعراض الأساليب التشخيصية الحديثة واستراتيجيات العلاج المتقدمة، مع التركيز على تطبيق مفهوم الطب الشخصي ووضع الخطة العلاجية وفق الخصائص الفردية لكل مريض، بما يسهم في رفع نسب الشفاء وتحسين جودة الحياة.

وأكدت الجلسات العلمية أن رفع مستوى الوعي الطبي والمجتمعي يمثل حجر الأساس في مواجهة أورام الجهاز الهضمي، مشددة على أن التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في التوقيت المناسب يحدثان فارقًا كبيرًا في نتائج العلاج.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة للفريق الطبي، أبرزها ضرورة رفع درجة الاشتباه الإكلينيكي عند ظهور أعراض هضمية مستمرة أو غير مفسرة، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية المبنية على الدليل العلمي، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية لضمان أفضل النتائج العلاجية، مع الاهتمام الخاص بالحالات ذات الأعراض غير التقليدية لدى السيدات.

ومن جانبها، أكدت السيد أهمية توجيه رسائل واضحة للمواطنين بضرورة عدم تجاهل الأعراض الهضمية المستمرة مثل فقدان الوزن غير المبرر أو النزيف أو تغير نمط الإخراج، وضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض غير طبيعية، مع التشديد على أهمية الفحص الدوري، خاصة بعد سن الخمسين أو في حال وجود تاريخ عائلي.

كما دعت إلى تبني نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن الاكتشاف المبكر يزيد نسب الشفاء بشكل كبير، وأن الفحوصات الطبية المبكرة أكثر أمانًا وأقل تكلفة من العلاج في المراحل المتأخرة، مع ضرورة دعم مرضى الأورام نفسيًا ومجتمعيًا وتشجيعهم على استكمال العلاج والمتابعة المنتظمة.





