الصحة: زيادة سيارات هيئة الإسعاف 30% ليصل إلى 3 آلاف و264 سيارة خلال 2025

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن زيادة أسطول سيارات هيئة الإسعاف ليصل إلى 3 آلاف 264 سيارة خلال عام 2025 مقارنة بـ ألفين و497 سيارة في عام 2014.

وأضاف عبدالغفار لـ"الشروق"، أنه تم رفع نسب تشغيل سيارات الإسعاف على مستوى الجمهورية من 67% إلى 76%، وزيادة نسبة التشغيل الفعلية من المتاح من السيارات لتصل إلى 99% بدلاً من 85%.

وأشار إلى أن التحديثات شملت إدخال وسائط نقل بديلة للتدخل السريع، تمثلت في الدفع بـ 2 "جولف كار" و12 "سكوتر كهربائي" في المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى تشغيل أول "لانش بحري" بمنطقة الإسكندرية لخدمة منطقة البحر المتوسط، مع استمرار العمل على تصنيع 5 لنشات إضافية لضمها للخدمة قريبا، وفي سياق تطوير الكوادر البشرية.

وأكد نجاح الهيئة في الحصول على اعتمادات دولية من جمعية القلب الأمريكية، وجمعية الإصابات الدولية، والجمعية الدولية لمقدمي الخدمات الإسعافية، فضلا عن تجديد شهادة المواصفات الدولية للمؤسسات التدريبية حتى سبتمبر 2029.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لفت عبدالغفار إلى استلام وتشغيل 45 وحدة إسعاف خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نوفمبر 2025، ليصل إجمالي الوحدات المشغلة ضمن المبادرة إلى 322 وحدة، كما تم استلام وفرش 355 وحدة من أصل 367 مدرجة بالمرحلة الأولى، وجاري العمل على إنهاء معوقات الـ 12 وحدة المتبقية، بالإضافة إلى استلام 80 وحدة إسعاف أخرى في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2025.

ونوه إلى إبرام بروتوكول مع البنك الزراعي المصري لتجهيز 100 وحدة إسعاف بالأثاث والخزانات، مع التنسيق لتركيب محطات طاقة شمسية لعدد منها، كما تم إمداد نحو 600 وحدة إسعاف على مستوى الجمهورية بفرش وأجهزة غير طبية لتحسين بيئة عمل الأطقم الإسعافية.

وقال عبدالغفار، إن هيئة الإسعاف تطبيق "اسعفني" لطلب الخدمات غير الطارئة بـ 13 محافظة كمرحلة أولى، وفعلت منظومة التوزيع اللحظي للبلاغات "Mobile CAD" عبر الحاسب اللوحي داخل السيارات بفرعي أكتوبر وبورسعيد لتقليل زمن الاستجابة.

ولفت المتحدث إلى بدء تشغيل مركز تلقي المكالمات الموحد بمدينة 6 أكتوبر بسعة 186 مقعدا، وتركيب أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة لـ 545 مركبة إسعافية متنوعة، تزامناً مع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لتقديم كافة خدماتها للجمهور.