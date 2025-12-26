أجرى نبيل حجاج رئيس مركز ومدينة أبوحمص بمحافظة البحيرة، يرافقه نائبه مستور عبدالحميد، جولة تفقدية لعدد من المقرات الانتخابية بالمركز؛ للوقوف على جاهزيتها لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشدد حجاج، على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية، مع مراعاة التججهيزات اللازمة لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم.

وأشار أن جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في مدينة أبو حمص تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، حيث تم تمهيد الطريق المؤدية للمقار الانتخابية ورفع المخلفات والاشغالات القريبة من المقار الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة في محافظة البحيرة في 3 دوائر انتخابية، تشمل: الدائرة الأولى (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، والدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو)، والدائرة الثامنة (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزا انتخابيا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين والناخبات بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفا و88 ناخبا وناخبة.