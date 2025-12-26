 الإمارات وإثيوبيا تناقشان توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 4:30 ص القاهرة
الإمارات وإثيوبيا تناقشان توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 3:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 3:51 ص

بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان آل نهيان مع سفير إثيوبيا لدى الإمارات جمال بكر العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس.

وشمل اللقاء بحث الشراكة الاقتصادية والتنموية والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية في المنطقة، وأكد المسؤولان أهمية الحوار والتعاون في دعم جهود السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد شخبوط بن نهيان خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، وعلى تطوير مجالات التعاون المشترك بما يعكس عمق الروابط القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى التزام الإمارات بالعمل الوثيق مع إثيوبيا لدفع الأولويات المشتركة، وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ومن ناحيته، أعرب السفير الإثيوبي عن تقديره لدور الإمارات البنّاء في دعم جهود التنمية والاستدامة في إثيوبيا والمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع الإمارات.


