وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص

أكد وزير النقل الألماني باتريك شنيدر أن خفض ضريبة الطيران المقرر في الأول من يوليو 2026 لا يعني تلقائيا انخفاض أسعار التذاكر.

وقال الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تمرر شركات الطيران الخفض بالكامل إلى المسافرين: "خفض ضريبة الطيران يهدف إلى جعل ألمانيا كموقع أكثر تنافسية حتى تعود لتكون لاعبا مهما. هذا هو الهدف الرئيسي من خفض الضريبة".

وأضاف شنيدر: "قطاع الطيران في ألمانيا يواجه مشكلة تنافسية. نحن عند مستوى يقارب 90% فقط من حجم الركاب قبل جائحة كورونا، بينما تصل دول أخرى إلى 110%. هذا يعني أن الرحلات لا تُلغى، لكنها تُنفذ في أماكن أخرى".

وقال الوزير: "شركات الطيران تقرر بنفسها العروض التي تقدمها للسوق. ما يهمنا هو أن تبقى الشركات في ألمانيا، وأن تتمركز طائراتها هنا، وأن تضمن شبكة خطوط موثوقة من وإلى المطارات الألمانية بما يخدم الاقتصاد والمسافرين"