نائب رئيس البرلمان الألماني يطالب بتعزيز التواصل المباشر في مواجهة عزلة الرقمنة

في ظل تأثير الرقمنة على الحياة اليومية، دعا نائب رئيس البرلمان الألماني بودو راميلوف إلى تعزيز اللقاءات والتواصل المباشر بين الناس.

وفي مقابلة مع بوابة الأخبار "ويب.دي نيوز"، قال راميلوف اليوم الخميس:"نحن بحاجة إلى فضاءات يمكن للناس أن يلتقوا فيها من جديد". وانتقد تراجع عدد متاجر القرى وحاناتها، مضيفًا: "يتناقص عدد الأشخاص الذين يحضرون قداس الكنيسة، لكن الشوق إلى خوض تجارب مشتركة مع الآخرين لا يزال قائمًا".

ويبلغ راميلوف/69 عامًا/ المعروف عنه التزامه بالمذهب البروتستانتي، وشغل منصب رئيس حكومة ولاية تورينجن شرقي ألمانيا على مدار عشرة أعوام تخللها انقطاع قصير، وهو يشغل حاليًا مقعدًا في البرلمان نائبًا عن حزب اليسار. كما يتولى منصب نائب رئيس البرلمان والمتحدث باسم كتلة الحزب لشؤون الكنائس والسياسة الدينية.

وفي المقابلة، دعا راميلوف إلى انتهاج مسارات جديدة، قائلًا: "نحن نعيش في عالم أدّت فيه هذه النزعة الفردية إلى أن يصبح الاستهلاك في النهاية هو كل ما يهم — لكنه لا يملأ فراغ القلوب ولا الأرواح".