 تقلبات جوية تضرب الإسكندرية بالتزامن مع نوة الميلاد - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 2:44 م القاهرة
تقلبات جوية تضرب الإسكندرية بالتزامن مع نوة الميلاد

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 2:29 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 2:29 م

تشهد مدينة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع دخول نوة الميلاد التي تبدأ يوم الأحد القادم، وفق جدول نوات ميناء الإسكندرية؛ حيث يصاحبها طقس ممطر وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على فترات.

وتُعد نوة الميلاد من النوات المعروفة بطابعها الشتوي؛ إذ تتسم بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تمتد آثارها على السواحل الشمالية، بما يؤثر على حركة الملاحة والأنشطة البحرية.

وتشير التوقعات إلى أن نوة الميلاد تمثل بداية سلسلة من النوات الشتوية، تليها نوة الغطاس ثم نوة رأس السنة، والتي تشتهر كذلك بالأمطار والرياح الباردة.

في هذا السياق، رفعت محافظة الإسكندرية درجة الجاهزية القصوى، مع انتشار فرق الطوارئ وشركات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، وتطهير الشنايش ومخرات السيول، إلى جانب الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل السريع مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما جرى التنبيه على غرف العمليات بتكثيف المتابعة على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة، حفاظا على سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية دون معوقات.

وناشدت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات التقلبات الجوية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأماكن المنخفضة، ومتابعة البيانات الرسمية أولا بأول، في ظل استمرار الأجواء الشتوية التي تشهدها عروس البحر المتوسط.

