إغلاق كلي وجزئي لكوبري خزان أسوان لصيانة جسم الخزان القديم

أعلنت هيئة السد العالي وخزان أسوان، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الإغلاق الجزئي والكلي لكوبري الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك في الفترة من 1/2/2021 وحتى 28/2/2021، نظرًا لقيام الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم.

وأوضح البيان، أن الغلق سيكون عل النحو الآتي: "الغلق الجزئي للكوبري من الساعة 5.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 ليلا - الغلق الكلي للكوبري من الساعة 11.00 ليلا وحتى الساعة 5.00 صباحًا"..

وناشدت هيئة السد العالي، المواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالإلتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبري الخزان، مع مراعاة استخدام الطرق والكباري البديلة ومنها كوبري أسوان الملجم والطريق الصحراوي، وطريق فيلة والشلال والسد العالي شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقي والغربي للنيل.