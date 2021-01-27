«الشباب والرياضة»: واقعة وفاة لاعب ناشئ كانت على ملعب غير تابع للوزارة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتقدم بخالص العزاء لأسرة لاعب السكة الحديد المتوفي في أحدى المباريات، موضحًا أنه لا يتبع الوزارة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن المباراة كانت بين السكة الحديد وبين أبناء قنا وفاز السكة الحديد 4 مقابل لا شيء، وتابع: «بين الشوطين سجد اللاعب سجدة شكر وتعب وتوجه للدكتور ووفقًا للتقرير الذي أعدته مديرية الشباب والرياضة يقول إنه أثناء الاستراحة سقط اللاعب محمد هاني وتم نقله بسيارة الإسعاف»، ذاكرًا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر.



وذكر أن المباريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يكون بها جميع التجهيزات الطبية، والاتحاد المصرى يؤكد على وجود كل اللوازم الطبية، فضلًا عن وجود رقابة من منطقة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة من المديريات، مضيفًا أن الحكم رفع تقرير بالفعل، والمديرية رفعته للوزارة، الذي ينفي عدم وجود سيارة إسعاف.



