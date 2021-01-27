ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال ديسمبرالماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع بنسبة 2ر0% خلال ديسمبرالماضي، بعد ارتفاع بنسبة 2ر1% خلال نوفمبر الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب خلال الشهر بنسبة 9ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وفي حالة استبعاد التراجع في الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 7ر0 خلال ديسمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.