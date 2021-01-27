ترودو: كندا ستتخذ إجراءات جديدة خاصة بالسفر لمواجهة كورونا

صرح رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الثلاثاء، بأن حكومته ستتخذ إجراءات جديدة للسفر قريبا لمواجهة الجائحة، داعيا الكنديين إلى إلغاء أي خطط لمغادرة البلاد.

وقال ترودو، في تصريحات للصحفيين، "إنه على الرغم من أن تدابير التحكم في السفر الحالية كانت فعالة في الحفاظ على عدد الإصابات منخفضا، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود للمضي قدما".

وأضاف "من الواضح أن الانخفاض الشديد لا يزال غير صفري وحالة واحدة تعتبر كثيرة جدا إذا جاءت من خارج البلاد، لا سيما بالنظر إلى المتغيرات الموجودة، ولأن لدينا بالفعل بعض أقوى الإجراءات في أي مكان، علينا أن نكون حذرين للغاية ونحن نمضي قدما في اتخاذ المزيد من التدابير. على المرء فقط أن يتذكر أننا نعتمد على سلاسل التوريد من جميع أنحاء العالم من أجل الغذاء والسلع والأدوية الأساسية ولا نريد التدابير التي سنقدمها، يكون لها تأثير على سلاسل التوريد تلك".

وتابع "إن الحكومة الكندية تعمل "بعناية وجدية" على إجراءات جديدة وسيكون لديها المزيد لتقوله في الأيام القليلة المقبلة".