إنجي هشام تستعد لتقديم برنامج جديد لعرضه في رمضان المقبل

تستعد المذيعة إنجي هشام لتسجيل حلقات برنامجها الجديد تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

واشارت إنجي في بيان صحفي، انها تقوم بالإعداد والتجهيز لبرنامج ضخم علي إحدى القنوات التلفزيونية الكبيرة خلال شهر رمضان المقبل، مشيره الى انه سيكون برنامج مبهج يتناول أفكار ومواضيع تلمس الناس وتتناول مشاكلهم الاجتماعية.

وقالت إنجي أن البرنامج سيتم التحضير له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك قبل أن ينطلق تصويره لعرضه أيام الماراثون الرمضاني، حيث من المنتظر الإعلان عن تفاصيله بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، حيث يتناول عددا من القضايا الاجتماعية الإنسانية.