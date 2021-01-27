 فنون تطبيقية حلوان تنظم معرضا افتراضيا لـ207 أعمال فنية لـ69 طالبا وطالبة - بوابة الشروق
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فنون تطبيقية حلوان تنظم معرضا افتراضيا لـ207 أعمال فنية لـ69 طالبا وطالبة

عمر فارس:
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:05 م

نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة إبداع بالفصل الدراسي الأول، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بالقسم ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ندى سعد، والمهندسة نيفين حمدي.

تم خلال المعرض عرض 207 أعمال فنية لـ69 طالبا وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة 90 سم * سم 140.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن هذا المعرض ينظم سنوياً، وأقيم هذا العام أونلاين وفق خطة الدولة للتحول الرقمي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويعرض نتاج المقرر الدراسي، وتم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل يدوياً في ورشة القسم العلمي.

وأوضحت أن جامعة حلوان تهتم بشكل كبير بمجال الفنون التي تسمو بروح الإنسان وتثري وجدانه، كما تهتم أيضاً بالتطبيق العملي الذي يؤهل الطلاب بشكل كبير لسوق العمل ومواكبة أحدث التطورات في هذه المجالات.

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