السويد توقف تكاثر حيوان المنك في 2021 وسط جائحة كورونا

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، وقف تكاثر حيوان المنك خلال 2021 جراء جائحة فيروس كورونا.

وسيتم السماح لمزارعي حيوان المنك الإبقاء على ما لديهم من حيوانات، والتى يبلغ عددها حاليا نحو 90 ألف رأس، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بعدم تكاثرها.

وقالت وزيرة الشؤون الريفية جيني نيلسون في مؤتمر صحفي إن قرار وقف تكاثر حيوان المنك جاء بتوصية من المجلس السويدي للزراعة، الذي أجرى مشاورات مع المعهد الوطني للطب البيطري ووكالة الصحة العامة.

يشار إلى أن حيوان المنك بين الأنواع التى يعتقد أنها معرضة للغاية بالإصابة بفيروس كورونا.

وقالت نيلسون إن السويد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المنك في أكتوبر.

وقالت كريستينا نوردين، رئيسة مجلس الزراعة السويدي، إن حيوان المنك يتكاثر في فبراير- مارس ويلد صغاره في أبريل - مايو ويتم ذبحها للحصول على فرائها في نوفمبر.

وفي الدنمارك المجاورة، وهي إحدى الدول المنتجة لفراء المنك الرئيسيين في العالم، أمرت الحكومة العام الماضي بإعدام جماعي لكل حيوانات المنك، التي تم تربيتها في المزارع بناء على مخاوف تتعلق بالصحة العامة، وهي خطوة استهدفت القضاء على انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان المنك إلى الإنسان.

وأعدمت السلطات الدنماركية أكثر من 15 مليون حيوان منك، وحظرت مزارع المنك في البلاد حتى نهاية 2021.

وقال الباحثون في فنلندا وروسيا إنهم يعملون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا لحيوان المنك.