نيبال تبدأ حملة لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا

أعلن رئيس الوزراء النيبالي خادجا براساد شارما أولي، اليوم الأربعاء، تدشين حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.



وأعلن وزير الصحة هريدايش تريباثي، أن الحملة ستبدأ بالعاملين في المجال الصحي والصرف الصحي وأطقم الإسعاف وأطقم دفن الموتى والمتطوعين للعمل في المجال الصحي وكبار السن في دور الرعاية والسجناء وحراس السجون وموظفي الهجرة.



وتهدف وزارة الصحة والسكان إلى تلقيح 430 ألف شخص في الأيام العشرة القادمة، ومن المقرر أن يتلقى 12 ألفا جرعتهم الأولى اليوم الأربعاء.



وقال تريباثي خلال التدشين، الذي تم افتراضيا، إن خدمة التطعيم للفئات المستهدفة ستستمر في الأيام المقبلة وفقا لتوفر اللقاحات.



وفي المرحلة الأولى، ستستخدم نيبال مليون جرعة مصنعة في الهند من اللقاح المطور من جانب أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. وقد تم تقديم اللقاح كمساعدة من الهند في إطار دبلوماسية اللقاحات التي تتبناها نيودلهي.



وتجري نيبال، التي تستهدف تلقيح 72% من بين إجمالي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، مفاوضات مع السلطات الهندية لشراء المزيد من اللقاحات.



وسجلت نيبال أكثر من 270 ألف إصابة مؤكدة بكورونا، و2017 حالة وفاة.